Körperlicher Übergriff auf Autofahrer – Wer kennt diese Männer?

Nr. 0871

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Autokamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach drei Tatverdächtigen. Am Freitag, den 16. September 2022, kam es in Neukölln gegen 19 Uhr in der Mainzer Ecke Biebricher Straße zu einem tätlichen Angriff auf einen Autofahrer. Der 35-jährige Mitarbeiter eines Fahrdienstes beförderte die auf den Bildern gezeigten Personen von der Sonnenallee in die Mainzer Straße. Am Zielort angekommen, stiegen die drei Männer aus dem Wagen, ohne den Fahrpreis zu bezahlen. Der 35-Jährige stieg ebenfalls aus und forderte das Trio auf, die Fahrt zu bezahlen. Daraufhin schlugen und traten die drei Männer auf den Autofahrer ein. Er erlitt eine Kopfplatzwunde und Hautabschürfungen, die in einem Rettungswagen ambulant behandelt wurden.