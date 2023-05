Alleinrennen auf der AVUS

0867

In Nikolassee fiel der Besatzung einer Zivilstreife der Verkehrspolizei in der vergangenen Nacht ein hochmotorisierter BMW M8 mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Der 18-jährige Fahrer überholte die Einsatzkräfte gegen Mitternacht auf dem linken Fahrstreifen der A 115 in Richtung Zehlendorf. Er beschleunigte kurz darauf lautstark sein Fahrzeug, so dass sofort ein erheblicher Abstand zum zivilen Polizeiauto entstand. Bei der anschließenden Verfolgung dokumentierte das Videomessgerät eine Spitzengeschwindigkeit von über 280 km/h bei erlaubten 100 km/h. Der BMW-Fahrer konnte hinter dem Abzweig Hüttenweg überholt und an der Anschlussstelle Spanische Allee von der Autobahn gelotst werden. Mit einem richterlichen Beschluss wurden der Wagen sowie der erst sechs Monate alte Führerschein des 18-Jährigen beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).