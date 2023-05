Motorradfahrer nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Gestern Abend kam es in Französisch Buchholz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 63-Jähriger fuhr gegen 20.30 Uhr mit seinem Wagen von einer Grundstückseinfahrt nach links in die Pankgrafenstraße und übersah dabei den von rechts kommenden 18-jährigen Kradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen der Motorradfahrer stürzte und dabei Frakturen an beiden Händen und im linken Bein erlitt. Der junge Mann kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Da bei dem 63-jährigen Autofahrer der Verdacht bestand, dass er unter Alkoholeinfluss stand, wurde er für eine Blutentnahme zum Polizeigewahrsam gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Anschließend konnte er seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.