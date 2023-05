Personen retten sich bei Wohnungsbrand durch das Fenster

Nr. 0863

In der vergangenen Nacht wurden Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr zu einem Brand in Wilmersdorf gerufen. Nach jetzigem Sachstand kam es gegen 2.40 Uhr zu einem Knall und einem anschließenden Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Aachener Straße. Das Feuer breitete sich schnell über die gesamte Etage aus und setzte mehrere Wohnungen augenscheinlich in Vollbrand. Die 49-jährige Mieterin der Wohnung, in welcher das Feuer ausgebrochen war, ihr 16-jähriger Sohn und ein 22-jähriger Mitbewohner retteten sich über das Fenster aus dem brennenden Haus. Die 49-jährige Frau erlitt leichte Verbrennungen. Sie wurde mit sieben weiteren Mietern mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Sohn und der Mitbewohner waren augenscheinlich nicht verletzt. Das Wohnhaus ist momentan nicht bewohnbar, so dass für einige Mieter Notunterkünfte gestellt wurden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.