Drei Fahrgäste erlitten Schnittverletzungen

In der vergangenen Nacht soll ein Mann in einem Bus der BVG in Johannisthal drei Fahrgästen Schnittverletzungen zugefügt haben. Eine Zeugin beobachtete, wie drei Fahrgäste gegen 23.40 Uhr in den Bus der Linie M 11 einstiegen und es bald darauf zu einem Streit zwischen einem Mann des Trios und einem weiteren Fahrgast kam. Der einzelne Fahrgast zog im Streit einen Gegenstand aus seiner Tasche und schlug damit um sich. Dabei fügte er dem 37-jährigen Mann und der 38-jährigen Frau des Trios Schnittverletzungen zu. Als der 26-jährige Freund der Zeugin den Verletzten zu Hilfe kommen wollte, wurden auch ihm Schnittverletzungen vom Tatverdächtigen zugefügt. Sanitäter brachten die nicht lebensgefährlich Verletzten zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Der mutmaßliche Täter konnte unerkannt flüchten. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.