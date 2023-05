Mehrere Frauen beim Baden homophob beleidigt

0858

Ein Mann beleidigte gestern Nachmittag mehrere Frauen an einer Badestelle in Müggelheim. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten sich die drei Frauen im Alter von 26 und 28 Jahren gegen 14 Uhr an der Badestelle An der Krampenburg auf, als ein Mann lautstark über Homosexualität schimpfte. Ein Zeuge und eine der Frauen forderten den Mann auf, seine Äußerungen in der Öffentlichkeit zu unterlassen. Der Mann beleidigte daraufhin die drei Frauen homophob. Noch bevor Einsatzkräfte der Polizei eintrafen, entfernte sich der Mann samt seiner ihn begleitenden Kleinkinder. Die Frauen erstatteten Strafanzeige wegen des Verdachts der Beleidigung. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz.