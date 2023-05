Mann durch Raub verletzt

0857

Heute früh erlitt in Neukölln ein Mann Verletzungen durch einen Raub. Nach Angaben des 59-Jährigen hielt er sich gegen 4.45 Uhr auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofes Leinestraße auf, als er plötzlich von zwei Männern geschlagen und getreten wurde. Im Anschluss sollen die Tatverdächtigen den Mann ins Gleisbett gestoßen haben, wobei dieser seine Bauchtasche verlor. Die mutmaßlichen Räuber nahmen die Bauchtasche samt Inhalt und flüchteten in unbekannte Richtung. Der 59-Jährige konnte sich selbst aus dem Gleisbett befreien. Rettungskräfte brachten ihn mit Kopfverletzungen, einem gebrochenem Arm und mehreren Hautabschürfungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zum Tatablauf und den mutmaßlichen Tätern dauern an.