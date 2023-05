Verkehrsunfall zwischen zwei Einsatzfahrzeugen

855

Zwischen einem Rettungswagen und einem Polizeifahrzeug ereignete sich gestern Nachmittag in Kreuzberg ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Besatzung eines Rettungswagens gegen 15.30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn die Gitschiner Straße in Richtung Prinzenstraße. Beim Überqueren der Kreuzung Gitschiner Straße/ Alexandrinenstraße stieß sie mit einem von links kommenden Polizeieinsatzfahrzeug zusammen, welches ebenfalls Blaulicht und Martinshorn eingeschaltete hatte. Bei diesem Zusammenstoß wurden ein 24-jähriger Polizist und dessen 22-jährige Kollegin verletzt. Mit Schmerzen am Arm bzw. an der Hand wurden die Beiden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Einsatzkräfte des Rettungswagens, darunter der 28-jährige Fahrer, sowie der ebenfalls 24-jährige Fahrer des Polizeifahrzeuges blieben unverletzt. Die Fahrzeuge wurden beschädigt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) hat die Ermittlungen übernommen.