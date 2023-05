Mann durch rassistisch motivierten Angriff verletzt

854

Auf einem Polizeiabschnitt zeigte vergangene Nacht ein Mann einen rassistisch motivierten Angriff in Kreuzberg an. Den Angaben des 27-Jährigen zufolge, fuhr er gegen 23.30 Uhr mit einem Zug der U-Bahnlinie 3 in Richtung Krumme Lanke. An der Haltestelle Kottbusser Tor sollen ihn plötzlich bis zum 5 Männer angegriffen haben. Die Angreifer sollen ihn festgehalten und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Anschließend flüchteten die Angreifer. Der 27-Jährige vermutet, dass er wegen seiner Herkunft angegriffen und geschlagen wurde, da es vorher weder zu einem Gespräch noch zu einem anderen Kontakt zwischen ihm und den Angreifern gekommen sein soll. Die Ermittlungen führt der polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.