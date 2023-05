Senior nach Radunfall verletzt

0853

Verletzungen erlitt gestern Vormittag ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall In Kladow. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 75-Jährige gegen 11 Uhr den Ritterfelddamm in Richtung Selbitzer Straße und kollidierte mit dem rechts befindlichen Bordstein, als er auf den Gehweg fahren wollte. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte mit seinem Rad, wodurch er Verletzungen am Kopf erlitt. Ein Paar, welches mit einem PKW dort vorbeifuhr, hielt an und leistete Erste Hilfe. Im Anschluss brachten Rettungskräfte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 2 (West) übernommen