Passant bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Tödliche Verletzungen bei einem Verkehrsunfall erlitt gestern Mittag ein Mann in Spandau. Nach bisherigen Ermittlungen und Erkenntnissen setzte sich ein 27-jähriger Mann gegen 13 Uhr auf einem Parkplatz an der Grunewaldstraße an das Steuer eines Personenkraftwagens und fuhr los. Aus bislang noch unbekannter Ursache streifte und beschädigte er dabei mehrere dort geparkte Fahrzeuge und brach mit dem Wagen durch ein Gebüsch auf den Gehweg der Straße. Dort kollidierte er mit einem 60-jährigen Passanten und prallte gegen ein weiteres geparktes Auto, an dem der Wagen zum Stehen kam. Der 60-Jährige verstarb noch am Ort. Der 27-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, blieb äußerlich unverletzt. Alarmierte Sanitäter brachten ihn jedoch in ein Krankenhaus, da eine medizinische Beeinträchtigung zum Unfallzeitpunkt nicht ausgeschlossen werden konnte. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme blieb die Grunewaldstraße zwischen Stresowplatz und Grenadierstraße gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.