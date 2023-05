Lebloser Mann auf S-Bahnzug

Nr. 0851

Heute früh entdeckten Passanten in Steglitz eine leblose Person auf einem S-Bahnzug. Als sie den Mann gegen 6 Uhr am S-Bahnhof Rathaus Steglitz bemerkten, riefen sie die Polizei. Der Zug hatte zu diesem Zeitpunkt jedoch den Bahnhof bereits wieder verlassen. In der Folge wurde der entsprechende S-Bahnzug ausfindig gemacht, am S-Bahnhof Mexikoplatz gestoppt und überprüft. Auf dem Dach wurde ein bereits verstorbener Mann im Alter von 19 Jahren mit Kopfverletzungen festgestellt. Gemäß bisherigem Ermittlungsstand wird von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) übernommen.