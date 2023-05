Barbesucher mit Eisen- und Holzstangen attackiert

Nr. 0850

Seit gestern Abend ermittelt die Polizei wegen eines schweren Landfriedensbruchs in Neukölln. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Gruppe von etwa zehn maskierten Personen gegen 23 Uhr eine Bar in der Karl-Marx-Straße betreten haben. Anschließend hätten die Unbekannten mit Holz- und Eisenstangen auf mehrere Gäste des Lokals sowie auf das Mobiliar eingeschlagen, bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Ein 18-jähriger Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf, welche in einem Krankenhaus ambulant behandelt wurde. Außerdem wurde ihm sein Portemonnaie sowie ein Mobiltelefon entwendet. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat Polizeidirektion 5 (City).