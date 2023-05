E-Scooter-Fahrer bei Unfall verletzt

Nr. 0849

Gestern Nachmittag ereignete sich in Mariendorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein jugendlicher E-Scooter-Fahrer verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 15-Jährige gegen 17.50 Uhr in der Ullsteinstraße aus einer Grünanlage kommend über den Gehweg auf die Straße gefahren sein und stieß dabei mit dem Auto eines 61-Jährigen zusammen. Der Ältere kam von links und war in Fahrtrichtung Rathausstraße unterwegs. Durch den Zusammenprall stürzte der 15-Jährige zu Boden und kam anschließend mit einem zum Ort gerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus. Er erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen, die derzeit stationär in der Klinik behandelt werden.