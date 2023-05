Seniorin bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0848

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls in den Ortsteil Falkenhagener Feld alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 24-jähriger BMW-Fahrer gegen 18 Uhr versucht haben von der Falkenseer Chaussee nach links in die Stadtrandstraße einzubiegen. Dabei sei es zum Zusammenstoß mit dem Fiat einer 82-Jährigen gekommen, welche aus der Stadtrandstraße kommend auf der dortigen Gegenfahrbahn an den wartenden Pkw vorbeifuhr. Anschließend sei die Frau bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren, wo es zum Zusammenstoß mit dem BMW kam. Die Seniorin erlitt Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des BMW sowie seine beiden Mitfahrenden blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West).