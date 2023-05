Schussverletzung an einer Hand erlitten

Nr. 0847

In der vergangenen Nacht erlitt ein Mann in Kreuzberg eine Schussverletzung an einer Hand. Nach bisherigem Kenntnisstand soll der 32-Jährige gegen 22.30 Uhr in der Gitschiner Straße zunächst mit drei Personen in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein. Im weiteren Verlauf soll einer des Trios eine Schusswaffe hervorgeholt und auf den 32-Jährigen gerichtet haben. Der Bedrohte habe dann nach der Schusswaffe gegriffen, woraufhin ein Schuss fiel. Anschließend flüchtete das Trio. Der 32-Jährige erlitt einen Durchschuss an der Hand und begab sich selbst in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht nicht.