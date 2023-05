Gast homophob und antisemitisch beleidigt

Nr. 0841

Ein Gast soll gestern Mittag von einem Gastwirt homophob und antisemitisch beleidigt worden sein. Gegen Mittag saß der 58-Jährige in einer Kneipe an der Kreuzung Steinmetzstraße Ecke Alvenslebenstraße und stellte fest, dass er keine Zigaretten mehr hatte. Der Gastwirt riet ihm, dass er sich im gegenüberliegenden Kiosk Zigaretten kaufen könne. Als er einige Minuten später wieder in die Kneipe zurückkehrte, bemerkte er das Fehlen seines Telefons. Dies hatte er auf dem Tisch in der Kneipe liegen lassen. Als er den Kneipier darauf ansprach, soll dieser sogleich aggressiv geworden sein und den 58-Jährigen antisemitisch sowie homophob beleidigt haben. Auch bei einem zweiten Versuch, mit dem Gastwirt darüber zu sprechen, soll dieser ihn abermals beleidigt haben. Der Gast erstattete schließlich auf einem Polizeiabschnitt eine Strafanzeige und der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.