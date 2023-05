Rettungswagen kollidiert mit Kombilimousine

Nr. 0840

Gestern Nachmittag wurden Einsatzkräfte wegen eines Verkehrsunfalls nach Schöneberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll gegen 17.10 Uhr ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten die Potsdamer Straße in Richtung Kleistpark befahren haben. An der Kreuzung Potsdamer Straße / Bülowstraße kollidierte das Einsatzfahrzeug mit dem Wagen eines 62-jährigen Autofahrers, welcher in Richtung Yorckstraße unterwegs war. Der 26-jährige Fahrer des Rettungswagens sowie sein 34-jähriger Beifahrer wurden zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 62-jährige Autofahrer, seine 26-jährige Beifahrerin und deren vierjährige Tochter erlitten Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 4 (Süd) übernommen.