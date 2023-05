Von Nachbarn mit Schusswaffe bedroht

Nr. 0839

Gestern Abend erschienen ein 17-Jähriger und zwei 19-Jährige auf dem Polizeiabschnitt 17 (Nord) im Wedding und gaben an, von ihrem 56-jährigen Nachbarn bedroht worden zu sein. Laut Aussagen der jungen Männer habe der 56-Jährige gegen 15 Uhr ihre WG in der Turiner Straße aufgesucht. In Folge eines Streitgesprächs habe der Nachbar eine Schusswaffe gezogen und das Trio bedroht. Zivile Polizistinnen und Polizisten nahmen den Nachbarn fest und durchsuchten seine Wohnung. In der Wohnung wurden neben der Tatwaffe noch weitere Waffen gefunden. Der 56-Jährige muss sich nun wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.