Wurf eines Eis nach Veranstaltung angezeigt

Nr. 0838

Der Sicherheitsmitarbeiter eines Vereins in Neukölln zeigte gestern Abend gegen 22 Uhr eine versuchte Körperverletzung an. Nach Angaben des Mitarbeiters fand eine Veranstaltung eines jüdischen Vereins in einem Haus an der Karl-Marx-Straße statt, als gegen 19 Uhr ein Ei von einer unbekannten Person in den Hinterhof geworfen wurde, in dem sich mehrere Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung aufgehalten haben sollen. Verletzt wurde niemand. Die Betroffenen selbst vermuten hinter dem Wurf eine antisemitische Motivation. Die weiteren Ermittlungen zu der versuchten Körperverletzung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.