Junge bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0833

Gestern Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Neu-Hohenschönhausen, bei dem ein 13-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr eine 52-jährige Autofahrerin gegen 19.40 Uhr die Barther Straße in Richtung Borner Straße, als das Kind auf einem Fahrrad im Einmündungsbereich der Dierhagener Straße vom rechten Gehweg auf die Fahrbahn fuhr. Die Pkw-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr den Rad fahrenden Jungen an. Der 13-Jährige stürzte durch die Kollision auf die Frontscheibe des Fahrzeugs und anschließend auf die Fahrbahn. Er verletzte sich am Kopf, an den Gliedmaßen sowie am Rumpf.

Rettungskräfte der Feuerwehr übernahmen die Erstversorgung und brachten das Kind anschließend in ein Krankenhaus, in dem es stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das für Verkehrsdelikte zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.