Senior geschubst und verletzt

Nr. 0832

Gestern Nachmittag wurde in Mitte ein Mann bei einem räuberischen Diebstahl verletzt. Gegen 16.15 Uhr lief ein 67-jähriger Mann mit seinem Rollator auf dem Gehweg der Torstraße, als ein bislang unbekannter Tatverdächtiger die im Frontkorb des Rollators liegende Herrenhandtasche entwendete. Als eine Zeugin den mutmaßlichen Dieb ansprach, stieß dieser den Senior um und flüchtete mit der Handtasche in Richtung Rosenthaler Platz. Nachdem weitere Zeugen versuchten, den Flüchtenden festzuhalten, ließ er die erbeutete Handtasche fallen und flüchtete weiter in Richtung Weinbergsweg. Der gestürzte Senior erlitt einen Bruch des Unterarms und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär behandelt wird. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.