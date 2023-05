Fußgänger nach Zusammenprall mit Bus lebensgefährlich verletzt

Nr. 0825

Bei einem Unfall in der vergangenen Nacht in Friedrichshain ist ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte der 38-jährige Tourist gegen 23 Uhr die Tamara-Danz-Str., ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Beim Betreten der Straße wurde er von einem herannahenden Linienbus der BVG angefahren und durch den Zusammenprall auf die Fahrbahn geschleudert. Alarmierte Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich am Kopf Verletzten zur intensivmedizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Der 33-jährige Busfahrer trat nach dem Unfall unter dem Eindruck des Geschehens vom Dienst ab. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die Unfallbearbeitung übernommen.