Raub mit Schusswaffe

Nr. 0822

Gestern Morgen betrat ein 46-Jähriger im Auftrag des Unternehmens die Büroräumlichkeiten eines Fleischgroßhandels in Reinickendorf. Beim Betreten des Büros in der Walderseestraße gegen 7.30 Uhr traten plötzlich zwei vermummte Personen von hinten an den Mann heran und bedrohten ihn mit gezogenen Schusswaffen. Der 46-Jährige wurde anschließend mit einem Kabelbinder gefesselt und zu Boden gebracht. Die unbekannten Tatverdächtigen entwendeten daraufhin Bargeld aus einem Geldschrank und flüchteten anschließend mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.