Nach sexuell motiviertem Angriff in Wohnhaus – Wer kennt den abgebildeten Mann?

Nr. 0824

Mit der Veröffentlichung von Bildern und Filmsequenzen aus einer Überwachungskamera der Tram der Linie M6 sucht die Polizei Berlin nach einem noch unbekannten Mann, der im August 2022 eine Frau in Lichtenberg sexuell motiviert angegriffen haben soll. Nach den bisherigen Ermittlungen soll der Unbekannte die damals 30-jährige Frau am 20. August 2022 gegen 4 Uhr in das Mehrfamilienhaus in der Küllstedter Straße verfolgt und sie dort überwältigt haben. Hier soll er sie von hinten umfasst und sich an ihr gerieben haben. Als sie sich massiv wehrte, wurde er zunehmend aggressiver und ließ dann aber unvermittelt von ihr ab. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Die 30-Jährige erlitt Hämatome am ganzen Körper und klagte über starke Schmerzen.