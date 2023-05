Kinder mit Cuttermesser bedroht und rassistisch beleidigt

Nr. 0821

Im Nahbereich eines Kinderspielplatzes in Wedding hat ein Mann gestern Abend eine Gruppe von Kindern in Wedding mit einem Cuttermesser bedroht und rassistisch beleidigt.

Gegen 18.30 Uhr soll der unter Einfluss alkoholischer Getränke stehende Mann im Alter von 43 Jahren am Max-Josef-Metzger-Platz neben einer Treppe uriniert haben. Die Gruppe von Kindern im Alter zwischen anderthalb und zwölf Jahren, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Nähe auf einem Spielplatz aufhielt, bekam dieses offensichtlich mit. Daraufhin soll der 43-Jährige die Kinder bedroht sowie beleidigt haben und dabei mit dem Cuttermesser gedroht haben. Die verschreckten Kinder fingen teilweise an zu weinen, die Mutter des anderthalbjährigen Kindes nahm ihr weinendes Mädchen und entfernte sich zunächst. Weitere Mütter alarmierten die Polizei, woraufhin Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 17 den Mann festnahmen und eine Atemalkoholmessung mit einem Wert von 2,28 Promille vornahmen. Er kam zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung und Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam, den er kurze Zeit später wieder verlassen durfte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt führt die weiteren Ermittlungen zum Tathergang.