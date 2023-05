Nach Ladendiebstahl festgenommen – Polizeibeamter verletzt

Nr. 0817

Während der Festnahme eines Ladendiebes in Steglitz wurde gestern Mittag ein Polizeibeamter verletzt. Gegen 12.30 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter einer Marktfiliale in der Albrechtstraße, wie ein 38-Jähriger mehrere Tuben Zahnpasta aus dem Regal nahm und in seinem Beutel verstaute. Im Kassenbereich darauf angesprochen, kam es nach den bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen zufolge zu einer Rangelei, wobei der Angestellte zu Boden fiel. Hier soll der Tatverdächtige mehrfach mit der Faust auf den am Boden liegenden 41-Jährigen mit der Faust eingeschlagen haben. Ein ebenfalls im Supermarkt anwesender, außer Dienst befindlicher Polizeibeamter beobachtete das Geschehen. Er versetzte sich daraufhin in den Dienst und sprach den 38-Jährigen an. Er wurde ebenfalls unvermittelt durch mehrere Schläge in das Gesicht attackiert und erlitt dabei einen Nasenbeinbruch. Gemeinsam mit dem 41-Jährigen und weiteren Mitarbeitenden der Filiale hielt er den Schläger bis zum Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte fest. Der 38-Jährige wurde festgenommen und in ein Gewahrsam für das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) gebracht. Ihn erwarten zwei Strafanzeigen wegen räuberischen Diebstahls sowie tätlichen Angriffs auf einen Vollstreckungsbeamten. Der Mitarbeiter des Supermarktes wurde leicht verletzt und lehnte eine ärztliche Behandlung ab. Der Polizist wurde mit Verletzungen im Gesicht und Hämatomen am ganzen Körper in ein Krankenhaus gebracht, wo er ambulant behandelt wurde. Die Ermittlungen dauern an.