Raub auf Tankstelle – Wer kennt diese Männer?

Nr. 0842

Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach zwei mutmaßlichen Räubern. Am Donnerstag, den 20. Oktober 2022, kam es im Ortsteil Falkenhagener Feld gegen 21.10 Uhr auf einer Tankstelle in der Zeppelinstraße zu einem Raub. Unmittelbar nachdem alle Kunden die Tankstelle verlassen hatten, traten zwei maskierte Männer hinter den Tresen im Verkaufsraum und forderten den 22-jährigen Mitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen. Dabei bedrohten sie ihn mit Messern. Im Anschluss begaben sie sich in einen weiteren Raum der Tankstelle. Sie forderten von der sich dort aufhaltenden 31-jährigen Kollegin die Herausgabe der Tageseinnahmen. Das Duo verließ mit dem Geld die Tankstelle und flüchtete über die Straße An der Kappe in Richtung Schulzestraße. Die beiden Angestellten blieben unverletzt.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1

17 bis 20 Jahre alt

ca. 180 cm

schlanke Statur

weiße FFP2- Maske

dunkler Kapuzenpullover mit weißem Nike – Emblem

graue Hose

dunkle Schuhe

Tatverdächtiger 2

17 bis 20 Jahre alt

ca. 180 cm

schlanke Statur

weiße FFP2- Maske

hellgraue Jogginghose

grauer Kapuzenpullover

schwarze Weste

weiße Sportschuhe

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Männer machen?

Wer hat die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter den Telefonnummern (030) 4664-273312 und außerhalb der Bürozeiten unter (030) 4664-271010, per E-Mail an Dir2K33@polizei.berlin.de , die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.