Verkehrsunfall nach Autorennen mit gestohlenem Pkw

Nr. 0814

Gestern früh kam es in Wittenau zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein 22-Jähriger alleine ein Autorennen gefahren ist. Zeugen beobachteten gegen 6.30 Uhr auf dem Wilhelmsruher Damm einen Pkw mit zwei männlichen Insassen, der zwischen den Kreuzungen zur Oranienburger Straße und dem Dannenwalder Weg auf und ab fuhr und wiederholt mit quietschenden Reifen bremste, um anschließend wieder stark zu beschleunigen. Der Fahrer verlor auf Höhe eines Parkplatzes die Kontrolle über den Wagen. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Zaun. Der Pkw war nach der Kollision nicht mehr fahrtauglich und der Zaun stark beschädigt. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei trafen den 22-jähriger Fahrer und seinen 24-jährigen Beifahrer am Wagen an, als sie versuchten das abgerissene Autorad wieder zu befestigen. Beide Männer waren unverletzt. Da die Einsatzkräfte Alkoholgeruch in der Atemluft wahrnahmen, wurde bei dem Fahrer eine Blutentnahme in einem Polizeigewahrsam veranlasst. Er wurde nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen von dort entlassen. Der Beifahrer konnte nach seiner Personalienfeststellung seinen Weg fortsetzen. Es wurde festgestellt, dass beide Männer über keine Fahrerlaubnis verfügen und der Wagen zuvor gestohlen wurde. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.