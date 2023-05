Fußgänger von Pkw erfasst

Nr. 0813

Gestern Abend wurde ein 42-jähriger Fußgänger in Johannisthal beim Verlassen der Tram von einem 21-jährigen Autofahrer angefahren. Gegen 18 Uhr befuhr der Autofahrer den Sterndamm und fuhr rechtsseitig an einer Tram vorbei, die an einer Haltestelle stand. Der 42-Jährige stieg aus der Tram und wurde von dem vorbeifahrenden Fahrzeug frontal erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fußgänger ersten Erkenntnissen nach Frakturen im rechten Arm und im rechten Bein. Der 42-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an.