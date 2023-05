Autofahrerin verletzt

Nr. 0810

Gestern Nachmittag kam es in Friedrichshain zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen fuhr eine 71-jährige Autofahrerin gegen 16.15 Uhr auf dem Stralauer Platz in Richtung Mühlenstraße. Beim Linksabbiegen stieß sie an der Kreuzung zur Straße der Pariser Kommune mit dem Pkw eines geradeausfahrenden 19-Jährigen zusammen, der auf der linken Fahrspur der Mühlenstraße in Richtung Stralauer Platz weiterfahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 19-Jährigen gegen ein neben ihm auf der rechten Fahrspur der Mühlenstraße fahrendes Fahrzeug eines 47-Jährigen gedrückt. Die 71-jährige Frau erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen am Bein, der Hüfte und dem Becken und stand deutlich unter dem Eindruck des Erlebten. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt wird. Der 19-Jährige und der 47-Jährige blieben unverletzt. Die Pkw der Frau und des jungen Mannes waren durch die Kollision nicht mehr fahrtüchtig. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.