Kollision auf Kreuzung – eine Familie verletzt

Nr. 0809

Gestern Nachmittag wurden Polizistinnen und Polizisten zu einem Verkehrsunfall in Lichtenberg mit vier verletzten Personen alarmiert. Laut Aussagen von Zeuginnen und Zeugen sei ein 49-jähriger Pkw-Fahrer gegen 14.45 Uhr in den Kreuzungsbereich Landsberger Allee/ Siegfriedstraße/ Liebenwalder Straße aus Richtung Siegfriedstraße kommend bei Rot zeigender Ampel eingefahren. Ein weiterer Pkw-Fahrer im Alter von 43 Jahren befuhr die Landsberger Allee in Fahrtrichtung Weißenseer Weg. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Pkw miteinander. Im Wagen des 43-Jährigen befanden sich noch eine 36-jährige Beifahrerin sowie ein acht- und ein zweijähriges Kind, die allesamt bei dem Unfall verletzt wurden. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Der 49-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).