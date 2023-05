Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0808

Gestern Abend nahmen Polizisten des Abschnitts 24 einen Verkehrsunfall mit einem 39 Jahre alten Verletzten in Charlottenburg auf. Laut Aussagen von Zeugen sei der Mann gegen 20.40 Uhr mit seinem Motorrad den Tegeler Weg von der Mierendorffstraße kommend in Richtung Mindener Straße gefahren. Im Kreuzungsbereich Tegeler Weg/ Mindener Straße sei von rechts eine 27-Jährige mit ihrem Pkw eingefahren und es sei zu einer Kollision beider Fahrzeuge gekommen. Der Motorradfahrer verletzte sich und wurde durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die 27-Jährige wurde nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West).