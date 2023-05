Mutmaßlicher Wohnungseinbrecher festgenommen

Nr. 0807

In der vergangenen Nacht nahmen Polizeikräfte des Abschnitts 53 in Kreuzberg einen mutmaßlichen Wohnungseinbrecher fest. Nach dem bisherigen Kenntnisstand wurden Anwohnende in der Lübbener Straße gegen 23.40 Uhr auf ungewöhnliche Geräusche aus einem benachbarten Garten aufmerksam, sahen nach und riefen die Polizei. Auf der Terrasse ihres Nachbarn lagen Glasscherben und die Terrassentür seiner Wohnung war beschädigt. Die eintreffenden Polizistinnen und Polizisten konnten in der Wohnung den 32-jährigen mutmaßlichen Einbrecher festnehmen. Bei dem Mann fanden sie Beweismittel und mögliches Diebesgut. Der Tatverdächtige wurde auf einer Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt und im Anschluss an die ermittlungsführende Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übergeben.