Ohne gültigen Führerschein und mit hoher Geschwindigkeit unterwegs

Nr. 0806

In Marzahn fiel einer zivilen Streife des Polizeiabschnitts 31 gestern Abend ein Fahrzeug auf, das deutlich zu schnell unterwegs war. Hinter der Kreuzung Georg-Knorr-Straße/ Wiesenburger Weg/ Boxberger Straße überholte der von einem 35-jährigen Mann gesteuerte Audi A8 gegen 19.15 Uhr ohne zu blinken und mit starker Beschleunigung zwei vor ihm fahrende Pkw auf der Boxberger Straße in nördliche Fahrtrichtung. In der Folge setzte er seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Bitterfelder und Pablo-Picasso-Straße mit riskanter Fahrweise, teils schlingernd, fort, bis er seinen Wagen auf einem Gehweg in der Seehauser Straße zum Stehen brachte. Dort wurde er von den Beamten, die ihm gefolgt waren, einer verkehrsrechtlichen Überprüfung unterzogen. Wie sich herausstellte, war der 35-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Da der Mann offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand und er vor Ort nicht identifiziert werden konnte, wurde er für erkennungsdienstliche Maßnahmen in einen Polizeigewahrsam gebracht, wo ihm auch Blut entnommen wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß entlassen. Das Fahrzeug wurde auf richterliche Anordnung hin als Tat- und Beweismittel beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens dauern an.