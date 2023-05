Mit Baseballschläger attackiert – mehrere Verletzte

Nr. 0805

In der vergangenen Nacht wurden mehrere Personen in Neukölln geschlagen und verletzt. Laut Aussagen von Zeuginnen und Zeugen soll es gegen 23.30 Uhr am Karl-Marx-Platz vor einem Lokal zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Gästen des Lokals und zwei Frauen gekommen sein. Ein Auto, in dem sich die zwei Frauen im Alter von 20 und 25 Jahren befunden haben sollen, hielt mit laufendem Motor vor dem Lokal. Aufgrund des entstandenen Lärms und der verursachten Abgase baten die Gäste die 25-jährige Fahrerin, den Motor ihres Pkw abzustellen. Der Bitte soll die Frau nicht nachgekommen sein und den Gästen stattdessen Stress angedroht haben. Kurze Zeit später soll vor dem Lokal ein weiteres Auto gehalten haben, aus dem mehrere Personen ausgestiegen und Gäste des Lokals attackiert und geschlagen haben sollen. Ein Angreifer soll dafür einen Baseballschläger genutzt haben. Im Anschluss sollen die angreifenden Personen mit ihrem Fahrzeug vom Tatort geflohen sein. Vier Männer im Alter zwischen 58 und 61 Jahren erlitten Verletzungen am Kopf. Drei von ihnen wurden durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Während ein 58- und ein 59-Jähriger selbiges nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten, wurde ein 60-Jähriger aufgrund der Schwere seiner Verletzungen stationär aufgenommen. Der 61-jährige musste nicht behandelt werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.