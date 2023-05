Vor Club niedergeschossen – zwei Männer im Krankenhaus

Nr. 0803

Zu einer Schießerei wurden Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 15 heute früh nach Prenzlauer Berg gerufen. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge wollten ein 32-jähriger und ein 24-jähriger Mann gegen 3.35 Uhr einen Nachtclub in der Schönhauser Allee Ecke Sredzkistraße betreten, was ihnen jedoch vom Sicherheitspersonal des Clubs verwehrt worden sein soll. In der Folge soll es im Eingangsbereich des Clubs zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern und dem Sicherheitspersonal gekommen sein, bei der ein 33 und ein 27 Jahre alter Security-Mitarbeiter zunächst durch Schläge im Gesicht verletzt worden sein sollen. Die Auseinandersetzung soll sich dann nach draußen verlagert haben, wo der 32-Jährige laut übereinstimmenden Zeugenaussagen eine Waffe gezogen und damit mindestens einmal auf den 33-jährigen Türsteher geschossen haben soll. Der Mitarbeiter erlitt dabei einen Durchschuss in einem Schienbein. Der Angeschossene wurde nach einer medizinischen Erstversorgung am Ort zur stationären Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht. Sein jüngerer Kollege erlitt bei der Auseinandersetzung eine Platzwunde am Kopf, die ambulant behandelt wurde. Der 32-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen und kam mit Verletzungen im Gesicht zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 24-jährige mutmaßliche Mittäter wurde zwecks einer Blutentnahme auf freiwilliger Basis in einen Polizeigewahrsam gebracht und von dort der ermittlungsführenden Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übergeben. Die Schusswaffe konnte als mutmaßliches Tatmittel sichergestellt werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher und einfacher Körperverletzung dauern an.