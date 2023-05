Autofahrer beschädigt geparkte Fahrzeuge

Nr. 0801

In der vergangenen Nacht gab es in Gropiusstadt einen Verkehrsunfall mit einem 20-jährigen Autofahrer, bei dem seine ebenfalls 20-jährige Begleiterin leicht verletzt wurde. Der 20-Jährige befuhr mit seinem Pkw nach dem bisherigen Kenntnisstand gegen 23 Uhr den Kölner Damm in Fahrtrichtung Johannisthaler Chaussee. Aus bisher unbekannten Gründen verlor er kurz hinter der Einmündung zum Wermuthweg auf dem Kölner Damm die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit drei geparkten Autos. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.