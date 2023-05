Zwei Radfahrerinnen bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0799

Bei einem Verkehrsunfall in Köpenick wurden zwei Radfahrerinnen gestern Nachmittag verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei eine 16-jährige Radfahrerin gegen 16.20 Uhr die Mahlsdorfer Straße auf dem dortigen Radschutzstreifen in Fahrtrichtung Köpenick gefahren. Eine 37-jährige Radfahrerin habe ebenfalls diesen Radschutzstreifen befahren – allerdings entgegen der Fahrtrichtung. In einer Kurve kam es zur Berührung beider Radfahrerinnen. Sie wurden beide am Kopf verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 3 (Ost).