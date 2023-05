Bei Streit geschlagen und mit Reizgas gesprüht

Nr. 0795

In der vergangenen Nacht kam es in Marzahn zu einem Aufeinandertreffen zweier Jugendgruppen, bei dem mehrere Jugendliche verletzt wurden. Nach Aussagen von Zeuginnen und Zeugen soll es gegen 0 Uhr in der Golliner Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer neunköpfigen und einer circa zwölf- bis 14-köpfigen Jugendgruppe gekommen sein, wobei die kleinere die größere Gruppe unter anderem mit Messern angegriffen haben soll. Im Laufe der Rangeleien soll aus einer Schreckschusswaffe mindestens ein Schuss in die Luft abgegeben worden sein. Die mutmaßlichen Täter aus der Gruppe der Angreifenden sollen einen 19-Jährigen mit einem Teleskopschlagstock am Kopf, einen 17-Jährigen mit Faustschlägen am Kopf und sechs weitere Geschädigte im Alter zwischen 16 und 21 Jahren durch den Einsatz von Reizgas verletzt haben. Durch alarmierte Rettungskräfte wurden der 17- und 19-jährige Verletzte in ein Krankhaus gebracht. Hintergrund für die Auseinandersetzung soll ein Streit aus der Vergangenheit von Einzelpersonen aus den Gruppen sein. Polizeikräfte des Abschnitts 32 konnten im Nahbereich die bei der Auseinandersetzung mutmaßlich benutzte Schreckschusswaffe auffinden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.