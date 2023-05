21-jähriger Krad-Fahrer nach Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0794

Gestern Nachmittag kam es in Kaulsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 58-jährigen Pkw-Fahrer und einem 21-jährigen Krad-Fahrer. Laut Zeugenaussagen habe der Pkw-Fahrer gegen 17 Uhr die Bergedorfer Straße in Fahrtrichtung Mahlsdorf befahren. Der Krad-Fahrer soll auf der Chemnitzer Straße in Fahrtrichtung Köpenick unterwegs gewesen sein. Im Kreuzungsbereich Bergedorfer Straße/ Chemnitzer Straße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 21-Jährige zog sich Verletzungen am Kopf und am Oberkörper zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Der 58-Jährige blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte in der Polizeidirektion 3 (Ost).