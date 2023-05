Brandstiftung an Brücke

Nr. 0789

Gestern Abend bemerkte eine Passantin ein Feuer unter der Modersohnbrücke in Friedrichshain und rief den Notruf. Beim Eintreffen der Berliner Feuerwehr gegen 22 Uhr standen bereits eine behelfsmäßige Behausung unter der Brücke sowie mehrere Bäume in Flammen. Das Feuer breitete sich im weiteren Verlauf auf die Verbindungsfugen der Brücke aus, sodass der Teer teilweise zu kochen begann und sich verflüssigte. Das Feuer konnte vollständig gelöscht werden, dennoch wurde die Bausubstanz der Brücke in Mitleidenschaft gezogen. Die Modersohnbrücke ist auf Grund der noch zu prüfenden Belastungstauglichkeit zwischen Revaler Straße und Rudolfstraße vorerst vollständig gesperrt. Dies betrifft sowohl den Fahrzeugverkehr als auch zu Fuß gehende. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts einer Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.