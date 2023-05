Nr. 0788

Gestern Mittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Dahlem, bei dem eine Radfahrerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Pkw gegen 12.20 Uhr die Straße Im Dol in Fahrtrichtung Clayallee, um nach links auf diese abzubiegen. Beim Abbiegen stieß er mit einer Radfahrerin zusammen, die von links kommend auf dem Radweg der Clayallee unterwegs war. Die 54-jährige Frau erlitt durch den Zusammenstoß ein Polytrauma. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt wird. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.