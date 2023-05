Unbekannter attackiert 19-Jährigen

Nr. 0787

In der vergangenen Nacht attackierte ein Unbekannter einen Heranwachsenden in Köpenick und verletzte ihn schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es in einer Tram der Linie 27 gegen 23.40 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer zweiköpfigen und einer dreiköpfigen Gruppe gekommen sein. Als das Trio wenige Minuten später an der Haltestellte Freiheit ausgestiegen und sich zu einer Grünanlage in der Kirchstraße begeben haben soll, sollen ihm die anderen beiden männlichen Personen gefolgt sein. Als der 19-Jährige aus dem Trio das Duo daraufhin angesprochen haben soll, soll einer von beiden mit einem unbekannten Gegenstand zu Stichbewegungen ausgeholt und den Heranwachsenden an beiden Armen schwer verletzt haben. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten in Richtung der Altstadt von Köpenick. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Seine beiden 18-jährigen Begleiter wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.