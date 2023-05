Vier brennende Autos

Nr. 0783

In der vergangenen Nacht wurden in Friedrichshain vier Autos durch Feuer zerstört. Ein 40-jähriger Anwohner entdeckte gegen 23.50 Uhr zwei brennende Fahrzeuge, die einige Meter entfernt voneinander in der Weserstraße geparkt waren und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Das Feuer griff auf jeweils einen nebenstehenden Wagen über, sodass insgesamt vier Autos vollständig ausbrannten. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.