Seniorin stürzt im Bus und wird verletzt

Nr. 0781

Gestern Nachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Autofahrer und einem Linienbus in Marienfelde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 43-jährige Busfahrer der Linie M76 gegen 17.40 Uhr versucht haben von der Waldsassener Straße nach rechts in die Hildburghauser Straße abzubiegen, als ein unbekannter Mann mit seinem Wagen zeitgleich von der Weskammstraße nach links in die selbe Straße abgebogen sein soll. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Busfahrer stark bremsen. Eine sich zu dem Zeitpunkt im Bus befindende Seniorin stürzte in Folge dessen und verletzte sich an der Hüfte und einem Bein. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 86-Jährige in ein Krankenhaus, in dem sie stationär verblieb. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).