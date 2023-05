Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0780

Heute früh erfasste in Tempelhof ein Lkw-Fahrer beim Abbiegevorgang einen Radfahrer. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr gegen 6.30 Uhr der 50-jährige Lkw-Fahrer die Teilestraße als er im Kreuzungsbereich der Gottlieb-Dunkel-Straße beim Rechtsabbiegen den 57-jährigen Radfahrer erfasste. Der Zweiradfahrer war ebenfalls auf der Teilestraße unterwegs und wollte seine Fahrt geradeaus in Richtung Bergholzstraße fortsetzen. Der Fahrer des Sattelschleppers erfasste den Fahrradfahrer, sodass dieser beim Sturz mit seinem linken Bein unter einen Reifen des Lasters geriet. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr versorgten den verletzten Mann noch vor Ort und transportierten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Eine Fraktur des Sprunggelenks und des Wadenbeins werden stationär behandelt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme kam es zwischen 6.30 und 10.30 Uhr im betreffenden Kreuzungsbereichs zu einer Teilsperrung. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.