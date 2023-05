Mutter und Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0779

Heute Morgen kam es in Lichterfelde zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Mutter und ihr vierjähriger Sohn verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen befuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Auto gegen 7.30 Uhr die Giesensdorfer Straße in Richtung Ostpreußendamm. Aus bislang ungeklärten Gründen kam er von der Fahrbahn ab, steuerte in den Gegenverkehr und prallte gegen einen am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw. Im Fond des Wagens befand sich das Kind. Seine Mutter versuchte gerade es auf dem Kindersitz anzuschnallen, als sich der Unfall ereignete. Die 39-Jährige wurde durch die Fahrzeugtür umgerissen und verletzte sich am Kopf, an der Hüfte und am Bein. Ihr Sohn erlitt durch den Aufprall Verletzungen an der Nase. Der 42-jährige Autofahrer verletzte sich durch den Unfall im Brustbereich. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus, in dem Mutter und Kind ambulant behandelt wurden und der Autofahrer dort stationär verbleibt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.