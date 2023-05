Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Nr. 0774

Gestern Nachmittag fiel Einsatzkräften im Bereich Maybachufer / Friedelstraße / Hobrechtbrücke ein 33-jähriger Autofahrer auf, da dieser immer wieder stark beschleunigte, abrupt bremste und den Motor aufheulen ließ. Als dem Fahrer gegen 17.45 Uhr signalisiert wurde, anzuhalten, ergriff dieser die Flucht. Hierbei befuhr der Autofahrer nicht nur Radfahrschutzstreifen, sondern kreuzte auch mehrere Fußgängerüberwege und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch verkehrsberuhigte Bereiche. Dabei kam es mehrfach zu Beinaheunfällen mit zu Fuß gehenden, die teilweise zur Seite springen mussten, um dem Fahrzeug auszuweichen. Beim Einfahren in die Kreuzung Hobrechtstraße / Weserstraße missachtete der Autofahrer ein Stopp-Schild, wodurch es zu einem Unfall mit einem anderen Fahrzeug kam. Der 33-Jährige Fahrer versuchte dann zu Fuß weiter zu flüchten. Nach einer kurzen Verfolgung wurde der Mann in der Weserstraße vorläufig festgenommen. Ersten Erkenntnissen nach ist der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen dauern an.