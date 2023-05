Mann durch Messerstich verletzt

Nr. 0772

Gestern Abend wurde ein 52-jähriger Mann in Neukölln durch einen Messerstich am Bein verletzt. Laut Zeugenaussagen sei es gegen 21.50 Uhr in der Reuterstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 52 Jahre alten Mann und einem 27-Jährigen gekommen. Im weiteren Verlauf des Streits verletzte der 27-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer am Bein. Der 52-Jährige erlitt eine Stichverletzung, die von alarmierten Rettungskräften versorgt wurde. Abschließend kam er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Tatverdächtige flüchtete vom Tatort. Die Hintergründe der Tat sind Bestandteil noch laufender Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) geführt werden.